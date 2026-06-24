İstanbul Kağıthane'de Sevil Yengeç D. (26) evinin salonunda eşi Furkan D. (28) tarafından asılı halde bulundu. Evde bulunan 'Anne sana layık olamadım' yazılı not dikkat çekti. Geçtiğimiz 12 Haziran günü öğle saatlerinde yeni evlendiği öğrenilen Sevil Yengeç D., akşam saatlerinde annesi ve eşi Furkan D. ile birlikte evde vakit geçirdi. Annesinin evden ayrılmasının ardından kadın uyudu. Furkan D., sabah saatlerinde uyandığında eşinin yanında olmadığını gördü. Seslenmesine rağmen cevap alamayınca salona giden Furkan D., eşini asılı halde gördü. Furkan D.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde genç kadının öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinde 'Anne sana layık olamadım' yazılı bir not bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sevil Yengeç D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ARAMIZDA SORUN YOKTU'

Emniyete götürülen ve ifadesine başvurulan Furkan D. olay günü akşam saatlerinde annesinin evlerine geldiğini, birlikte oturduklarını daha sonra annesinin gittiğini, eşiyle tartışma yaşamadıklarını son olarak da uyuduklarını söylediği öğrenildi. Sabah uyandığında eşinin yanında olmadığını görüp salona gittiğini belirten Furkan D. asılı görünce ipten indirerek sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı bildirildi.