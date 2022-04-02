Son dakika: Cani evlat annesini öldürdü! Duş alacağım diyerek...

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Annesini ölüme terk ederek kaçan katil zanlısı Kemal Can B. izinli özel harekat polisi tarafından yakalandı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen Kemal Can B. polislere "Başımız yere eğdi" dedi. Ağır yaralanan Ayşe Okuyucu, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Okuyucu'nun naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayşe Okuyucu'nun cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.