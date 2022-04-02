Son dakika: Cani evlat annesini öldürdü! Duş alacağım diyerek...

Son dakika haberi: Adana'da annesi Ayşe Okuyucu'yu (40), 9 el ateş ederek öldüren katil zanlısı Kemal Can B. (23), tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Hazret B. (45), tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
ANNESİNE 9 EL ATEŞ ETTİ
Olay geçtiğimiz Perşembe günü merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; 3 yıl önce eşi Hazret B.'den ayrılarak ağabeyinin yanında yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Okuyucu eve gireceği sıra da büyük oğlu Kemal Can B'yle karşılaştı. Erkek kuaförü olan Kemal Can B., daha önceden aldığı ruhsatsız tabancayla annesine 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan anne Okuyucu, ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Annesini ölüme terk ederek kaçan katil zanlısı Kemal Can B. izinli özel harekat polisi tarafından yakalandı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen Kemal Can B. polislere "Başımız yere eğdi" dedi. Ağır yaralanan Ayşe Okuyucu, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Okuyucu'nun naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayşe Okuyucu'nun cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından Kozan ilçesindeki Postkabasakal Mezarlığı'na defnedildi.
BABA AZMETTİRİCİ İDDİASIYLA GÖZALTINDA
Polis, öldürülen Ayşe Okuyucu'nun akrabalarının verdiği ifade doğrultusunda katil zanlısı Kemal Can B. gibi kuaför olan baba Hazret B.'yi de azmettirici iddiasıyla gözaltına aldı. Olayla ilgisinin olmadığını Ayşe Okuyucu'dan yıllar önce boşandığını ve kendisiyle görüşmediğini yeni bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Hazret B. "Kemal Can, 'Yorgunum, eve geçiyorum. Duş alacağım' diyerek iş yerinden çıktı. Gidip bu olayı yapmış. Ben kimseyi azmettirmedim" dedi.
OĞLU TUTUKLU, BABA SERBEST
Ayrıca Hazret B. ile oğlu Kemal B.'nin Ayşe Okuyucu'yla ilgili uzaklaştırma kararının olmadığı belirtildi. Katil zanlısı Kemal Can Bozkurt, "Annem, daha önce yanlış yapmıştı. Yürüyüşe çıkmıştım, annemle karşılaştık ve tabancayla vurdum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası Hazret B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.