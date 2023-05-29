Anne ve 2 çocuğu yan yana defnedildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 14 katlı binanın 13. katındaki evlerinin balkonundan sarkan 7 yaşındaki Hamza'yı kurtarmak isteyen anne Nurgül Dal (29), kucağındaki kızı Zümra (5) ile birlikte aşağıya düştü. Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesi yürekleri dağladı.Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Anne Nurgül, oğlu Hamza ve kızı Zümra, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Baba Hulusi Dal güçlükle ayakta durabildi. Anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi. Nurgül Dal'ın oğlu Hamza'nın sünnet düğünü ve çiftin mutlu anlarında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Nurgül Dal'ın 2017 yılında bir kanalda yayınlanan Gelin Evi adlı yarışma programına katıldığı ve birinci olduğu öğrenildi.