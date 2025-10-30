Anne ve babasını öldüren genç sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın yaraladığı dedesi C.Ç., amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. de hazır bulundu.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Söyleyecek bir şeyim yok" demekle yetindi. Mahkeme heyeti, A.Ç.'yi anne ve babasını öldürmekten iki kez ağırlaştırılmış müebbet, dedesi, amcası ve yengesini yaralamaktan ise 27 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

DEHŞET SAÇAN GECE

Olay, 11 Kasım 2024'te Muratlı'nın Fatih Mahallesi'nde meydana gelmişti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen A.Ç., evlerinde annesi N.Ç. ve babası M.Ç.'yi bıçaklamış, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi de yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.