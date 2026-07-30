Anne ve kızını 112 kilometre hızla çarparak öldürmüş

Kaza, 15 Temmuz'da merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelmiş, cadde üzerinde aşırı hızla giderek kırmızı ışık ihlali yapan Hasan Kalkan idaresindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarpmış, kazada Anne Dilek ve kızı Ecrin Öz olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ANNE VE KIZINI 112 KİLOMETRE HIZLA ÇARPARAK ÖLDÜRMÜŞ

Taksi sürücü Hasan Kalkan, tedavisinin ardından 24 Temmuz'da gözaltına alındı. Kalkan çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan tutuklandı. Kalkan'ın 60 kilometre hız sınırı olan caddede 112 kilometre hızla gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında araç kamera görüntülerine el konulduğu, sürücünün herhangi bir uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı yönünde kan örneği alındığı belirtildi.