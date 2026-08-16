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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Anne ve oğlu birlikte can verdi

AA
Anne ve oğlu birlikte can verdi
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Bolu'da kaza yapan otomobildeki anne ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve kızı yaralandı. Gerede ilçesi Kurugöl mevkisinde 54 AID 427 plakalı otomobil ile 51 HK 277 plakalı tur otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Semanur E. (27) ve oğlu Egemen E.'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Emrah E. (30) ve kızı Eylül E. (3) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle güzergâhta ulaşımın bir süre aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

#BOLU

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Anne ve oğlu birlikte can verdi
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