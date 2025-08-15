Anne ve oğlu yağ tankında can verdi

Çorum'da sanayi sitesinde kendilerine ait işyerinde atık yağ tankına düşen 12 yaşındaki oğlunu kurtarmak isteyen anne Hacer Kepçe (39), oğluyla birlikte hayatını kaybetti.Olay, Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana geldi. Depo olarak kullandıkları işyerine oğluyla birlikte gelen Hacer Kepçe, 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe'nin dengesini kaybederek atık yağ tankının içine düştüğünü gördü. Oğlunu kurtarmak isteyen anne Hacer Kepçe de tankın içine düştü.Annesini ve kardeşini tankın içinde olduğunu gören Hacer Kepçe'nin büyük oğlu Efe Pusat Kepçe durumu yakınlarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin işyerini depo olarak kullandığını ifade eden Sefa Kurtoğlu isimli vatandaş, "Burayı depo gibi kullanıyorlardı. Çok fazla gelip giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu" dedi.