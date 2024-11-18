Anne ve oğlu yangında öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ve 14 yaşındaki oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği öne sürüldü. Olay, Şenyurt Mahallesi 9. Cadde'de dün saat 03.30 sıralarında yaşandı. Apartmanın 4. katından gelen patlama sesini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle dairenin kapı ve penceresi kırılarak içeri girildi. Yangında Fatma Makineci'nin cesedi bulunurken, oğlu Kaan Mert Kaya ağır yaralı olarak başka bir odada bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaan Mert Kaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin bir intihar mektubu bıraktığı iddia edildi. Ayrıca yangının evin her yerine dökülen jel ve tinerle çıkarıldığı belirlendi.