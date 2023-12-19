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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Anne ve oğulun öldüğü kazadan dram çıktı

DHA
Anne ve oğulun öldüğü kazadan dram çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, önceki gün kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı. Fatih Malkoç'un 15 gün önce kanser hastası olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.



Fatih Malkoç'un annesi Ayşe Malkoç ve babası Saadettin Malkoç ile İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi sonrası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki evlerine dönerken kazayı geçirdikleri ortaya çıktı. Ayşe Malkoç'un doğum gününde kaza öldüğü öğrenildi.

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Anne ve oğulun öldüğü kazadan dram çıktı
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