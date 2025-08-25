Anne yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Karakurt'un kullandığı motosiklet ile A.B.'nin (46) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü A.B. ile yola savrulan Rabia Karakurt ve beraberindeki annesi Ayşe Karakurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan anne Ayşe Karakurt tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kızı Rabia Karakurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü A.B.'ye ise ayakta müdahale edildiği öğrenildi. Ticari aracın sürücüsü A.B. ifadesi için karakola götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.