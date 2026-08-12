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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Anneanne ve torunu yangında can verdi

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Anneanne ve torunu yangında can verdi
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İzmir'in Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde önceki akşam yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Anneannenin yangın esnasında küçük torunu Mert Aydın'ı kurtardığı, ikinci torunu Yiğit için geri döndüğünde can verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

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Anneanne ve torunu yangında can verdi
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