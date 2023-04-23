Anneler Günü ne zaman? Ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor, haftaya mı?

Anneler Günü tarihi hakkında ülkeler arasında ortak belirlenmiş bir gün olmasa da bu özel gün Türkiye dahil pek çok ülkede mayıs ayında kutlanıyor. Anneler Günü ne zaman sorusuyla araştırılan bu günün tarihi Antik Yunanlılara kadar uzanmaktadır. Annelerimizi onurlandırdığımız bu gün, ülkemizde de önem verilen özel günler arasında yer almaktadır. Peki, ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor? İşte yanıtı…

Anneler Günü Ne Zaman?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır.

2023 Anneler Günü Tarihi

Bu yıl ülkemizde Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü'nün Tarihçesi

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır.[1] Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.[2]

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.