Haberler Yaşam Haberleri Anneler Günü ne zaman? Ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor, haftaya mı?
Giriş Tarihi: 23.4.2023 12:00 Son Güncelleme: 23.4.2023 12:00

Anneler Günü ne zaman? Ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor, haftaya mı?

Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü ne zaman sorusuna ilişkin araştırmalar hız kazanıyor. Bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün, Türkiye’nin de dahil olduğu pek çok ülkede mayıs ayında gerçekleşiyor. Takvimlerde incelenen bu özel günün tarihi, Anneler Günü ne zaman sorusuyla araştırılıyor. Peki, ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor? İşte 2023 Anneler Günü tarihi…

Anneler Günü ne zaman? Ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor, haftaya mı?

Anneler Günü tarihi hakkında ülkeler arasında ortak belirlenmiş bir gün olmasa da bu özel gün Türkiye dahil pek çok ülkede mayıs ayında kutlanıyor. Anneler Günü ne zaman sorusuyla araştırılan bu günün tarihi Antik Yunanlılara kadar uzanmaktadır. Annelerimizi onurlandırdığımız bu gün, ülkemizde de önem verilen özel günler arasında yer almaktadır. Peki, ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor? İşte yanıtı…

Anneler Günü Ne Zaman?

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür.

Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır.

2023 Anneler Günü Tarihi

Bu yıl ülkemizde Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü'nün Tarihçesi

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır.[1] Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.[2]

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kemal Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şampanya tıpası
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneler Günü ne zaman? Ülkemizde 2023 Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanıyor, haftaya mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA