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Giriş Tarihi: 14.5.2023

Annelere masallar

İHA
Annelere masallar
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü Anneler Günü'nde 'Annelere masallar' etkinliği gerçekleştirdi. Evvel Zaman İzinde projesi koordinatörü Özge Çeltek'in hazırladığı etkinliğe anneler ve çocukları katıldı. Bu sefer annelere anlatılan masallar, hem çocuklar hem anneler tarafından ilgiyle dinlendi. Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "Her anne baba çocuğuna masal anlatmalı. Nasıl ki çocuklarımızın sağlıklı olabilmesi için beslenmelerine dikkat ediyorsak, ruhunun kanatlanıp uçabilmesi için de her gece ona masal anlatmalıyız. Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Özcan tarafından Vantrolog kukla eşliğinde müdürlüğümüzde görev yapan annelere ve çocuklarına Göğsü Kınalı Serçe masalı anlatıldı. Şarkılar eşliğinde çocuklarıyla resimler çizen annelerimizin mutluluğu görülmeye değerdi" dedi.

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Annelere masallar
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