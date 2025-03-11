‘Annemle tekrar el ele yürümek çok güzel’

Zeliha Yılmaz, asrın felaketi 6 Şubat depreminde Adıyaman'da oturdukları 6 katlı apartmanın yıkılması sonucu babasını ve ablasını kaybetti. Kendisi 5 gün sonra enkazdan annesiyle birlikte sağ olarak çıkartıldı. Ancak sol bacağı ampute oldu. 9 yaşındaki Zeliha, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde protezine kavuşurken, tekrar yürümenin keyfini yaşıyor. Anne Özlem Yılmaz (35), "Kızımı tekrar yürürken görmek harika bir duygu" derken, küçük kız ise, "Annemin elinden tutup yürümek çok güzel" dedi. -