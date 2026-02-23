İstanbul Çatalca'da durakta gördüğü 2 çocuğunun annesi eşini başından vurarak öldüren cani koca yakalandı. İddiaya göre, sürekli alkol alan Serkan Ürkmez (48), eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra İstanbul Çatalca'daki evinden ayrıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise dişçiye gitmek için beklediği otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i silahla başından vuran katil zanlısı, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Serkan Ürkmez ise evinde saklanırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Çatalca'ya götürülen talihsiz kadının cenazesi ikindi namazıyla toprağa verildi.

TEHDİT MESAJLARI

Cinayetle ilgili konuşan komşu Hasan Bayçöl, "Serkan Ürkmez, ikinci oğluna mesaj atmış sanırım. Talihsiz kadını öldürdükten sonra, "Anneni öldürdüm, sıra sende' diye mesaj atmış. Çünkü bir ara oğluyla tartışmış, oğlu bunu evden kovmuş, dışarı atmış" ifadelerini kullandı. Ölen Gülten Ürkmez'in kardeşi Olcay İnce ise, "Sadece durakta kafasına silah dayayıp vuruyor. 1999'dan bu yana evlilerdi hep huzursuzluk hep bir kavga vardı. Çocuklarından biri 23 yaşında öldü motor kazasında. Kafaya bir darbe almış. Bugün de kız kardeşim öldü. Tehdit edilmiş çocuğuna mı tehdit vardı eşine mi vardı bilemiyorum. Kız kardeşime böyle giderse ayrılalım demiş ayrılık mıydı sebep bilmiyorum" dedi. Gülten Ürkmez'in diğer kardeşi Şenay İnce ise Serkan Ürkmez'in kardeşini öldürmeden önce silah fotoğrafları ile tehdit ettiğini, olaydan bir gün önce ise iş yerine çelenk gönderdiğini iddia etti.