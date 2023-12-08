Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokakta yaşanan olayda, 10 aylık bebeği Mihra Cansalar'ı yıkayan anne Kiraz Cansalar, tamda çocuğunu küvette yıkadığı esnada sara nöbeti geçirdi. O esnada Mihra bebek suya düştü. Nöbet sonrası kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlıklar atarak yardım istedi. Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp mesajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan bebekten akşam saatlerinde acı haber geldi ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.