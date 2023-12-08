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Giriş Tarihi: 8.12.2023 10:54 Son Güncelleme: 8.12.2023 11:15

Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek kurtarılamadı

Kocaeli Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen üzücü olayda, banyo yaptırıldığı sırada, annesinin sara krizi geçirmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 10 aylık Mihra Cansalar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokakta yaşanan olayda, 10 aylık bebeği Mihra Cansalar'ı yıkayan anne Kiraz Cansalar, tamda çocuğunu küvette yıkadığı esnada sara nöbeti geçirdi. O esnada Mihra bebek suya düştü. Nöbet sonrası kendine gelen anne, bebeğini suyun içinde hareketsizce görünce çığlıklar atarak yardım istedi. Sesi duyan komşular hemen eve koşarak gördüğü manzara karşısında sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp mesajı ve suni solunuma cevap veren bebeği hastaneye kaldırdı.

Durumu ağır olan bebekten akşam saatlerinde acı haber geldi ve bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek kurtarılamadı
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