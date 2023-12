Annesi şehir şehir dolaşıp kan topladı! 5 milyon kişi tarandı; uygun donör bulunamadı

UYGUN DONÖR İÇİN 5 MİLYON ÖRNEK TARANDI

Şu ana kadar Türkiye ve Uluslararası Türk kök hücre bankalarında 5-6 milyon kişinin tarandığını ancak Ares'e uygun doku örneğinin bulunamadığını kaydeden Çobanoğlu, yaklaşık 1 aydır Türkiye'nin her ilinde Ares için kök hücre kampanyaları yapmaya devam ettiklerini söyledi.



"Kök hücre naklini bir organ nakli ya da kanımızı aldıklarında yerine konamaz bir şey olarak düşünüyoruz"

Çobanoğlu, çoğu insanın kök hücre nakli deyince organ nakliyle karıştırıp tedirginlik yaşadığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türk toplumu olarak kök hücre naklini bir organ nakli ya da kanımızı aldıklarında yerine konamaz bir şey olarak düşünüyoruz. Kök hücre donörü olmak için kan grubu fark etmeksizin sadece üç küçük tüp kanla bir doku örneği testine girebiliyorlar. Her türlü Kızılay noktasına gidip her şehrimizde olan Kızılay kan alma merkezlerine giderek üç tüp kanlarını veriyorlar. Bu normal hastanede şekerlerini, kolesterolünü ölçtürdükleri kan tüpleriyle aynı. Daha sonra eşleşme olması durumunda da normal yine Kızılay noktalarına gidip bir ünite kan bağışlıyoruz. Aslında sadece bir kan bağışıyla gerçekleşen bir nakil türü. İnsanlar bilmediği için korkuyorlar. Bu bir ameliyat değil, bir organ nakli değil, bir anestezi içeren bir operasyon değil. Kesik yok, iz yok, dikiş yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bir günlerini alabilecek bir işlem türü ve en kolay da nakil yöntemi. Aslında dokularının kazınıp alınacağını ya da organlarının alınacağını ve yerine konmayacağını zannediyorlar ama bu böyle bir şey değil."