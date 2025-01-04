Annesi tarafından öldürülen 3.5 yaşındaki Efe Bartın’da toprağa verildi

Dün Zonguldak ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana gelmişti. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı (3.5) boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istemiş, Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3.5 yaşındaki Efe Mahmut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Babası M.K. ile birlikte sorguya alınan anne Cansever, sorgusu sırasında oğlunu eşinin başka bir kadın ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ifade etmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış idi. Dün Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinden sonra Babasının ailesine küçük Efe Mahmut'un cenazesi teslim edilmişti. Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Efe'nin akrabaları olayın acısı nedeniyle cenazeden görüntü alınmasına izin vermediler.