Annesine ciğerini verdi hayatını kurtardı

İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki Gülay Aday'a 7 yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yıllarca süren ağır tedavilerle mücadele eden Gülay Aday için karaciğer nakli kaçınılmaz hale geldi. Umutlar tükenmişken, anneye en büyük hayat hediyesi 26 yaşındaki oğlu Muhammet Aday'dan geldi."Dünyaya yeniden geldim" diyen anne Gülay Aday, duygularını şöyle anlattı: "Muhammet ve ikizine hamileyken doktorlar 'bu gebelik mümkün değil. İkizleri almamız lazım yoksa kendi canına mal olacak' demişti. Bense 'Çocuklarımı kurtarın, ben önemli değilim' diyerek, çocuklarımdan vazgeçmedim. İkizlerimi sağlıkla dünyaya getirdim. Şimdi ise Muhammed bana can oldu. 26 yıl önce doğurmak için mücadele ettiğim oğlumun bana can olacağı hiç aklıma gelmezdi."Nakil operasyonunu gerçekleştiren, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Halil Erbiş ise şunları söyledi: "Karaciğer nakli dışında şansı kalmayan Gülay Hanım'a oğlundan en güzel hediye geldi"