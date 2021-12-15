Annesine kavuştu

Ünlü sinema sanatçısı Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, son yolculuğuna uğurlandı. 54 yaşında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Birsel, vasiyeti üzerine annesinin mezarına gömüldü
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54), önceki gün Bursa'da evinin önünde düşmüş, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetmişti. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından Birsel'in naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Birsel'in naaşı, defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Birsel için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş ve Can Esentaş'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Birsel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından annesi Belgin Doruk'un bulunduğu mezara gömüldü. Birsel'in, kendisine bir şey olduğunda, annesinin mezarına gömülmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Ablası Gül Esentaş, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını, vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.
'YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAKTI'
Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, "Bütün çocukluğumuz beraber geçti. 45 senelik arkadaşım, böyle olmaması lazımdı ama takdir-i ilahi. Rahatsızlığı yoktu. Bursa'ya yeni gelmişti, yeni bir hayata başlıyordu ama olmadı maalesef" dedi. Arkadaşı Gürcan Şeker ise "İstanbul'a gelecekti dün. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, 'burun kanaması' diye geçiştirdi. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girerken düşüp ölmüş, apartmanın içinde" diye konuştu.