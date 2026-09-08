Annesini döven babasını öldüren gence 10 yıl hapis

17 Kasım 2025'te merkez Meram İlçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda Gökçe ailesi akşam yemeği için pide yaptırmak istedi. Aile üyeleri komşudan ödünç para alıp, pideyi yaptırdı. Akşam alkollü şekilde eve dönen Ahmet Gökçe, borç para alınmasına kızarak eşini darp etti. Araya giren S.C.G., babasını evin bahçesine çıkardı. Baba Gökçe evden ayrıldıktan kısa süre sonra bu kez elinde alkol şişeleriyle geri döndü.

ANNESİNİ KORUMAK İSTERKEN KATİL OLDU

Esma Gökçe, eve gelen eşine kapıyı açmadı. Buna sinirlenen Ahmet Gökçe, kapıyı tekmelemeye başladı. Eşiyle tartışan Esma Gökçe evden çıkıp, gitti. Esma Gökçe, yarım saat sonra eşyalarını almak için eve geri döndü. Karı-koca arasında yeniden tartışma çıktı. Esma, bahçe kapısına doğru yöneldiği sırada eşi peşinden gitti. Bu esnada annesine bir şey yapacağında korkan S.C.G., elindeki bıçağı babasına doğru 3 kez vurdu. Ahmet Gökçe hayatını kaybederken, gözaltına alınan S.C.G. tutuklandı.

10 YIL HAPİS CEZASI

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan S.C.G. son kez hakim karşısına çıktı. Genç çocuk olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Anne Esma Gökçe ise oğlunun suçsuz olduğunu, oğlunun kendisini koruduğunu, oğlu olmasaydı bugün bir kadın cinayeti konuşacaklarını ifade etti. Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, S.C.G'yi 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme gencin cezasını 22 yıla düşürdü. S.C.G'nin yaşı 15-18 yaş aralığında olduğu için cezası önce 12 yıla daha sonra 'İyi hal' indirimi ile 10 yıla düşürülerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör