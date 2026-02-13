Annesini döven üvey babasını öldürdü

Çanakkale'de 17 yaşındaki Y.S.A., annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, önceki gün gece saatlerinde Biga ilçesine bağlı Kocagür Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Çiloğlu ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı. Kadının oğlu Y.S.A.'nın da dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Evde bulunan av tüfeğini alan Y.S.A. üvey babasına ateş etti. Çiloğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Y.S.A.'nın ilk ifadesinde annesine üvey babasının sürekli şiddet uyguladığını bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

