Annesini katletti canına kıydı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir sitede Fatma Sütçü ile oğlu Volkan Sütçü arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Sütçü yanındaki tabancayla annesine ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Fatma Sütçünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Volkan Sütçü ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çiftlik Mahalle Muhtarı Soner Akyürek, "Meydana gelen olay hepimizi çok üzdü. Çağlar Sitesi'nde olan olayda aile çok iyi bir aileydi" dedi.