Annesini öldürüp polise teslim oldu

Batman
'da Haşim Cihangir (30), bilinmeyen bir nedenle 55 yaşındaki annesi Seve Cihangir'i öldürdü. Şüpheli cinayetin ardından emniyete giderek annesini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Kan donduran olay Batman'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde Haşim Cihangir, annesi Seve Cihangir'i öldürdükten sonra il emniyet müdürlüğü binasına gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Şahsın beyanı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde yapılan incelemede Seve Cihangir'in cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında bulundu. Gözaltına alınan Haşim Cihangir'in psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. Seve Cihangir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör