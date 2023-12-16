Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...

Oğlu tuzlu kahve içmesin diye mutfakta ricalarda bulunan kayınvalideye, "bizim de bir tanecik kızımız var" sözleriyle karşı çıkıldığı anlar da dikkat çekti. Kayınvalide ikna çabasında başarılı olamayınca verdiği tepkiler de oldukça ilginçti.