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Giriş Tarihi: 16.12.2023 13:43

Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...

Tuzlu kahve, her kız isteme töreninin vazgeçilmez seremonilerinden biri. Hemen her törende yüzleri gülümseten anılar ortaya çıkarsa da, bazı "anneler" oğulları için endişendiği anlar da kayda geçiyor. Son günlerde sosyal medyada yine oğlu için endişelenen bir kayınvalidenin videosu gündeme oturdu. İşte o anlar...

Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...

Kız isteme töreninde gelin adayının mutfakta kahve yaptığı anların kayda alındığı saniyeler, kayınvalidenin müdahalesine sahne oldu. Müstakbel kayınvalidenin mutfağa gelerek "tuzlu kahve yapmaması için" ikna etmeye çalıştığı o anlarda gelinden aldığı tepkiyle izleyenleri dehşete düşürdü.

Oğlu tuzlu kahve içmesin diye mutfakta ricalarda bulunan kayınvalideye, "bizim de bir tanecik kızımız var" sözleriyle karşı çıkıldığı anlar da dikkat çekti. Kayınvalide ikna çabasında başarılı olamayınca verdiği tepkiler de oldukça ilginçti.

İkna çabasında mutfağa girmeye çalışsa da giremeyen kayınvalide, gelin adayından "Korkma ben can çekiştirmem direkt gider" cümlesiyle tepki aldı. Ardından kapının yüzüne kapandığı anların da kayıt altına aldığı o görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Kayınvalidenin mutsuz ve göz deviren tavrı, gelinin verdiği tepkilerin ardından video sosyal medyada gündeme oturdu. Gelinin ve kayınvalidenin tepkisiyle gündeme oturan bu görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kişi kayınvalidenin "korumacı" tavrını eleştirirken, gelin adayının verdiği tepki de birçok kişinin eleştiri oklarına hedef oldu.

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Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...
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