Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu... | Video

Tuzlu kahve, her kız isteme töreninin vazgeçilmez seremonilerinden biri. Hemen her törende yüzleri gülümseten anılar ortaya çıkarsa da, bazı "anneler" oğulları için endişelendiği anlar da kayda geçiyor. Son günlerde sosyal medyada yine oğlu için endişelenen bir kayınvalidenin videosu gündeme oturdu. İşte o anlar...