Annesiyle soyadı farklı olan çocuk soyadını değiştirebilecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annesiyle soyadının farklı olmasından dolayı okulda problem yaşayan ve babasıyla görüşmeyen çocuğun soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesini hukuka uygun buldu. Diyarbakır'da yerel mahkemede görülen boşanma davasında mahkeme, çocuğun anneye verilmesine hükmetti. Tarafların boşanmasının ardından annesiyle farklı soyadı taşıyan çocuğun okulda sorunlar yaşadığı ve bu durumu sorguladığı belirtildi. Çocuğunun soyadını kendi soyadıyla aynı yapmak isteyen anne ise soluğu mahkemede aldı. İlk derece mahkemesinde görülen duruşmada anne, çocuğunun soyadının kendi soyadıyla aynı olmasını talep etti. Davayı kabul eden mahkeme çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olmasına hükmetti. İtirazlar üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesine taşınan dosyada kararını veren daire, babanın avukatının itirazlarını reddetti. Usul ve kanuna uygun olduğu belirtilen kararda daire, çocuğun soyadının annenin soyadıyla aynı olacak şekilde değiştirilmesini hukuka uygun buldu. İHA