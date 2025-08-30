Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

77 yaşındaki usta sanatçı Anta Toros'un vefat haberi geldi. Ölümüyle birlikte sevenlerini yasa boğan sanatçının ardından pek çok soru gündeme taşındı. "Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi, kimdir?" soruları araştırılıyor. İşte Anta Toros'un hayatı ve sanat kariyerine dair bilgiler…
Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.
Acı haberi paylaşan Kıvanç Terzioğlu, mesajında "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.
Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika'da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.