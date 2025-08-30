Haberler Yaşam Haberleri Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 30.8.2025 21:06

Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

Tiyatro ve sinema dünyasının usta ismi Anta Toros’tan üzücü haber geldi. 77 yaşında yaşamını yitiren sanatçının vefatı ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntüye yol açtı. Toros’un ölüm haberinin ardından “Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?” soruları gündeme geldi. İşte Anta Toros’un hayatı ve sanat kariyerine dair merak edilenler…

Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

77 yaşındaki usta sanatçı Anta Toros'un vefat haberi geldi. Ölümüyle birlikte sevenlerini yasa boğan sanatçının ardından pek çok soru gündeme taşındı. "Anta Toros neden öldü, hastalığı neydi, kimdir?" soruları araştırılıyor. İşte Anta Toros'un hayatı ve sanat kariyerine dair bilgiler…

ANTA TOROS HAYATINI KAYBETTİ!

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu.

ANTA TOROS NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayata gözlerini kapadı. Sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğdu. Sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Acı haberi paylaşan Kıvanç Terzioğlu, mesajında "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.

Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika'da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz