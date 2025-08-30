Anta Toros’tan üzücü haber geldi! Anta Toros öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.

Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika'da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.