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Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:26

Antakya’da damat vahşeti: Nişanlısı ve kayınbabasını öldürdü

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da nişanlısı ile anlaşmazlık yaşayan damat, konteynerde yaşayan depremzede nişanlısı Lamiya Azazi ve Kayınbabası Yusuf Azazi’yi tabancayla vurarak öldürdü.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Antakya’da damat vahşeti: Nişanlısı ve kayınbabasını öldürdü
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Damat katliamı Antakya'nın odabaşı Mahallesinde bulunan depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte yaşandı. 6 ay önce 30 yaşındaki Lamiya Azazi ile nişanlandığı öğrenilen damat, nişanlısı ile anlaşmazlık yaşadı. Yaşanan anlaşmazlıkların ardından nişanlısı ve kayınbabasının kaldıkları konteyner kentteki konteynere gelen damat, nişanlısı ve kayınbabası ile tartışmaya başladı.

Yaşadıkları tartışmanın ardından belindeki silahı çekerek, önce nişanlısı Lamiya Azazi'yi silahla vuran damat daha sonra da kayınbabası Yusu Azazi'yi (65) silahla vurarak konteyner kentten ayrıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner kente gelen sağlık ekipleri, Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı konteyner kentte incelemelerini tamamladıktan sonra damadın peşine düştü. Damadı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#HATAY

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Antakya’da damat vahşeti: Nişanlısı ve kayınbabasını öldürdü
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