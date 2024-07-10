Haberler Yaşam Haberleri Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 10.7.2024 17:07 Son Güncelleme: 10.7.2024 18:02

Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da aydınlatma direğine çarparak takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Antakya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Antakya ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. Sabit B. idaresindeki 31 AHC 80 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı. Aydınlatma direğinin yerinden çıktığı kazada; araçta bulunan S.B. ve B.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Antakya'da trafik kazası: 2 yaralı
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