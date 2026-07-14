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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Antalya açık hava saunasına döndü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya açık hava saunasına döndü
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Antalya'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sıcaklık gün içerisinde 40 derece, sabaha karşı ise 30 derece, nem seviyesi ise yüzde 90'lara ulaştı. Açık hava saunasına dönen kentte bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor. Geceyi deniz kenarında geçiren vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazıları ise çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Antalya açık hava saunasına döndü
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