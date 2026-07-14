Antalya açık hava saunasına döndü

Antalya
'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sıcaklık gün içerisinde 40 derece, sabaha karşı ise 30 derece, nem seviyesi ise yüzde 90'lara ulaştı. Açık hava saunasına dönen kentte bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor. Geceyi deniz kenarında geçiren vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazıları ise çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih ediyor.