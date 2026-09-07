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Giriş Tarihi: 7.09.2026 19:03 Son Güncelleme: 7.09.2026 21:11

Antalya Aksu'da orman yangını! Çok sayıda ev tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

DHA Yaşam
Antalya Aksu’da orman yangını! Çok sayıda ev tahliye edildi
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz'e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

BİNALARIN ÇEVRESİNE BARİKAT KURULDU

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, "Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

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"CAN KAYBIMIZ YOK"

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, "Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA #AKSU

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Antalya Aksu'da orman yangını! Çok sayıda ev tahliye edildi
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