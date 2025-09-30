Antalya Büyükşehir Belediyesine şok operasyon: 3 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Aksu ilçesi Altıntaş Mevkii'ndeki inşaatlar için imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden 'Rüşvet' aldığı ve aracılık ettikleri iddiasıyla Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T. (42), Kent Estetiği Daire Başkanlığında Müdürü Tuncay K (48) ve Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.(35) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan 3 kişinin Antalya Büyük Şehir Belediyesi Hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda şüphelilerce kullanılan dijital materyallere ve suçtan elde edilmiş olduğu değerlendirilen 60 bin 700 TL, 2 bin 310 Euro, bin 280 İsviçre Frangı ve 150 Dolar nakit paraya el konulduğu öğrenildi. Polisin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.