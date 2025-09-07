Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne vekaleten o isim atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından yeni bir boyuta taşındı.

BAŞKAN BÖCEK'İN TUTUKLANMASI SONRASI SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Böcek, İçişleri Bakanlığı'nın 6 Temmuz 2025 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Bu süreçte belediye iştirakleri, kamu ihaleleri ve şirketler üzerinden yürütülen para trafiği mercek altına alınırken, elde edilen yeni delillerle soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.

İFADELERDE ARSLAN'IN ADI GEÇTİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin beyanlarında, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın adı da geçti. İfadelerde, Arslan'ın Fazlı Ateş isimli şahıs aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Savcılık talimatına göre yapılan incelemelerde, Fazlı Ateş'in Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

ARSLAN'IN ARACI TAKİBE ALINDI KARDEŞİ ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen İlker Arslan'ın aracı Ankara-Niğde Otoyolu'nda takibe alındı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde durdurulan araçtan İlker Arslan yerine kardeşinin çıktığı belirlendi. Bu gelişme üzerine Arslan'ın yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı.

ARSLAN ANTALYA'DA TESLİM OLDU

Gözaltı kararı sonrası firar eden Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın gece saatlerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

ARSLAN'IN YERİNE O İSİM VEKALETEN ATANDI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan gözaltına alındı, yerine atanan isim belli oldu. Arslan'ın yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.