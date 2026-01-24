Antalya gece felaketi yaşadı! Metrekareye 190 kilogram yağış

Sağanak yağış Antalya merkezde ulaşımı felç etti. Belediyeye bağlı ekipler gece boyunca su tahliye çalışması yaptı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara müdahalede bulundu. Aksu ve Serik ilçelerinde ise tarım alanları büyük zarar gördü. Seralar su altında kalırken, portakal ve limon bahçelerinde hasar oluştu. Üreticiler sabahın ilk saatlerinde bahçelerine girerek zarar tespiti yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

190 KİLOGRAM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Aksu'da metrekareye 190 kilogram, Antalya Havalimanı ve Muratpaşa'da 186 kilogram, Kepez'de 156 kilogram, Kemer'de 127 kilogram ve Serik'te 110 kilogram yağış düştü. Aksu ilçesinde yüzlerce dönümlük seralık alan sular altında kaldı. Karacalı ve Aksu Çayı tastı. Kundu yollar kapandı. Turistler otellerine gidemedi.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edeceğini belirterek, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle dere yatakları ve alt geçitlerde bulunulmaması istendi.