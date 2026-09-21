Antalya Havalimanı ilk 10’a girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7-13 Eylül tarihlerindeki uçuş verilerini açıkladı. Buna göre, Antalya Havalimanı Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı olurken, Türkiye ise günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'nın en yoğun ülkeleri arasında 6'ncı sırada yer aldı.

"KÜRESEL HAVACILIKTAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR"

Bakan Uraloğlu açıklamasında, küresel havacılıktaki yükselişin sürdüğünü belirterek "Türkiye'yi dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olarak daha da ileri taşımaya devam ediyoruz" dedi. İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olurken, günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5'inci sıraya yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL HAVACILIKTA YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR'

Denizlerin ve kıtaların birleştiği Türkiye'de 7-13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1.643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5. sıraya yükseldi. Antalya Havalimanımız da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer alırken, Türkiye günlük ortalama 4.191 uçuşla Avrupa'da 6. sırada bulunuyor. Ülkemizin havacılıktaki gücünü artırmaya, Türkiye'yi dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olarak daha da ileri taşımaya devam ediyoruz."