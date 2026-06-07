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Giriş Tarihi: 7.06.2026 20:44

Antalya Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: Kaçak dövizleri bebek bezlerine gizlemişler!

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Antalya Havalimanı'nda bebek bezleri içine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirdiğini duyurdu.

DHA
Antalya Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonu: Kaçak dövizleri bebek bezlerine gizlemişler!
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değerinin 20 milyon 428 bin 129 TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Antalya Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: Kaçak dövizleri bebek bezlerine gizlemişler!
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