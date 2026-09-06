Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü ekiplerince, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde, pet şişelere konulmuş vaziyette bulunan, daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram gelen ve renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.