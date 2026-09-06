Haberler Yaşam Haberleri Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 6.09.2026 22:09 Son Güncelleme: 6.09.2026 22:26

Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerine, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 18 kilogram 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

İHA Yaşam
Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi
  • ABONE OL

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü ekiplerince, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde, pet şişelere konulmuş vaziyette bulunan, daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram gelen ve renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Yapılan kontrollerin devamında, muhtelif kıyafetlere/eşyalara emdirildiği düşünülen, daralı ağırlığı 12 kilogram 350 gram gelen ve likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 18 kilogram 921 gram ve 70 milyon 955 bin lira değerinde likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Şahıslar hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#TÜRKİYE #ANTALYA HAVALİMANI #TİCARET BAKANLIĞI #ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 18 kilo metamfetamin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA