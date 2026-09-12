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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Antalya kıyılarında binlerce yıllık tarih yatıyor

Antalya kıyılarında binlerce yıllık tarih yatıyor
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ANTALYA kıyılarının dünyanın en zengin su altı tarih alanlarından biri olduğunu belirten su altı tarih araştırmacısı Mustafa Aydemir, bölgede dünyanın en eski batıkları arasında gösterilen Gelidonya ve Uluburun batıklarının yanı sıra, 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda batık bulunduğunu söyledi. Antalya'nın bir su altı cenneti, batıklar cenneti olduğunu belirten Aydemir, "Belki dünyanın en zengin, en çok ve en eski batıkları Antalya kıyılarındadır. Bunu anlatmak gerekiyor" dedi. Yaptığı çalışmaların bir bölümünü '10 Batık 10 Hikaye' kitabında toplayan Aydemir, özellikle savaş batıklarının arkasındaki hikayelere dikkat çekti. Aydemir, "Her geminin altında bir hikaye vardır. Bu hikayelerin peşine düşerseniz inanılmaz şeylere ulaşırsınız. Ben bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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