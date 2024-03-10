Antalya Kumluca’da acı olay: Daha 17 yaşındaydı...

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü...