Antalya Kumluca’da yangın: Kaymakam Güneş son durumu açıkladı! 350 hektar alan zarar gördü

Yangın neticesinde 8 vatandaşa ait yaklaşık 30 dönüm sera ve açık alan tarım arazisinin zarar gördüğünü bildiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bunun dışında bir evde tamamen, 5-6 evde ise kısmi zarar olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının söndürülmesi için cansiperane şekilde çalışan orman teşkilatımız başta olmak üzere destek veren kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."