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Giriş Tarihi: 9.09.2026 19:30

Antalya Kumluca'da yangın: Kaymakam Güneş son durumu açıkladı! 350 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve gece boyunca etkili olan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekiplerin hem karadan hem de havadan soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangından ilk belirlemelere göre 350 hektar ormanlık alanın etkilendiğini belirtti.

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AA Yaşam
Antalya Kumluca’da yangın: Kaymakam Güneş son durumu açıkladı! 350 hektar alan zarar gördü
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Toptaş Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale etti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangın bölgesinde ekiplerin hem karadan hem de havadan soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yangından ilk belirlemelere göre 350 hektar ormanlık alanın etkilendiğini belirtti.

Yangın neticesinde 8 vatandaşa ait yaklaşık 30 dönüm sera ve açık alan tarım arazisinin zarar gördüğünü bildiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bunun dışında bir evde tamamen, 5-6 evde ise kısmi zarar olmuş durumda. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının söndürülmesi için cansiperane şekilde çalışan orman teşkilatımız başta olmak üzere destek veren kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

#ANTALYA

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Antalya Kumluca'da yangın: Kaymakam Güneş son durumu açıkladı! 350 hektar alan zarar gördü
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