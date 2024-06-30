Antalya’da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!

Kentin turizm merkezinde Lara Plajları ormanlık alanda 15.45 sularında bir anda alevler yükseldi. Hava sıcaklığının 45 derece, nem oranını yüzde 10 olduğu kentte kuzeyden esen fön rüzgarının etkisiyle alevler kısa sürede hızla yayıldı. Plajları ve otelleri tehdit eden yangına karadan 6 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 dozer, havadan 2 helikopter ilk etapta müdahale başlatıldı.

SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında söndürülme çalışmasını sürüyor. Yetkililer sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangının fön rüzgarı (sıcak esen kuzey rüzgarı) etkisi ile dakikalar içinde büyüdüğüne dikkat çekti. Vatandaşların ormanlık bölgede kesinlikle sigara içmesini istedi. Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yangından yükselen dumanlar 50 kilometre uzaktan görülmesi dikkat çekti.