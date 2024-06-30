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Giriş Tarihi: 30.6.2024 16:20 Son Güncelleme: 30.6.2024 16:49

Antalya'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!

Antalya’nın Lara bölgesinde ormanlık alanda çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!

Kentin turizm merkezinde Lara Plajları ormanlık alanda 15.45 sularında bir anda alevler yükseldi. Hava sıcaklığının 45 derece, nem oranını yüzde 10 olduğu kentte kuzeyden esen fön rüzgarının etkisiyle alevler kısa sürede hızla yayıldı. Plajları ve otelleri tehdit eden yangına karadan 6 arazöz 2 su ikmal aracı ve 1 dozer, havadan 2 helikopter ilk etapta müdahale başlatıldı.

SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında söndürülme çalışmasını sürüyor. Yetkililer sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangının fön rüzgarı (sıcak esen kuzey rüzgarı) etkisi ile dakikalar içinde büyüdüğüne dikkat çekti. Vatandaşların ormanlık bölgede kesinlikle sigara içmesini istedi. Güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yangından yükselen dumanlar 50 kilometre uzaktan görülmesi dikkat çekti.

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Antalya'da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!
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