Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 68 kişi yakalandı!

Bu sitelerde bahis ve kumar oynanması için ödeme yapılmasına imkân sağlayan çeşitli bankalar ile ödeme kuruluşlarına ait 6 bin 51 hesabın bilgileri, ekran video kayıtlarıyla birlikte kişi ve şirketlerin tespit edilmesi amacıyla 4 Mart 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderildi. MASAK tarafından yapılan incelemede, 5 bin 530 IBAN hesabının 3 bin 536 gerçek kişiye, 506 hesabın 303 tüzel kişiye, 4 hesabın ödeme kuruluşlarının havuz hesaplarına ait olduğu belirlendi. 11 hesabın ise sahibi tespit edilemedi.