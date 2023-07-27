Antalya Müzesi Nerede? Antalya Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya Müzesi nerede diye araştıranların detaylı bir şekilde yol bilgisine sahip olması ulaşım açısından kolaylık sağlamaktadır. Bu müzenin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Geçmişte günümüze birçok farklı uygarlığa sahip önemli tarihi eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Tarih tutkunları tarafından ziyaret edilmek istenen bu müze için Antalya Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi sorularına cevap vermek önemlidir.

Antalya Müzesi Nerede?

Bu müze, Türkiye Cumhuriyeti ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler arasında bulunmaktadır. Likya uygarlığı, Pisidya uyarlığı, Pamfilya uygarlığı gibi birçok farklı uygarlıktan kalma tarihi eserlere bu müze içerisinde rastlamak mümkündür. Tarihi merak edenlerin uğrak noktaları arasında bulunan bu müzede toplam on dört sergi salonu mevcuttur. Ayrıca Roma zamanında imparator olarak hüküm süren kişilerin heykelleri ile Yunan mitoloji efsanesinde adı çeken Tanrıların heykelleri de yine bu müze içerisinde bulunmaktadır. Bu müze adından da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin güneybatı tarafında bulunan Antalya ilinde yer almaktadır. Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinde konumlanan bu müzeye ulaşım için birçok farklı seçenek mevcuttur.

Antalya Müzesine Nasıl Gidilir?

Bu müze konum açısından ulaşılması kolay bir alanda yer almaktadır. Antalya şehri içerisinden gelmek isteyenler özel araçlarıyla gelebileceği gibi tramvay, otobüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarını da tercih edebilir. Şehir dışından gelmeyi planlayanlar ise öncelikli olarak Antalya'ya ulaşmalıdır. Antalya şehrine geldikten sonra toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ile de hızlı bir şekilde erişim sağlanabilir. Müze konum bakımından şehrin merkezi bir noktasında bulunmaktadır. Bu yüzden hemen hemen her yerden ulaşım mümkündür. Şehre hava yolu ya da şehirlerarası otobüsler ile gelecek olanlar ise havaalanına veya otogara vardıktan sonra müzeye hareket eden otobüslere binebilir.

Antalya Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yetişkinlerin yanı sıra çocuklara da yönelik olan bu müzeye girişlerde belirli bir ücret alınmaktadır. Bu ücret bedeli kişi başı 200 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. On sekiz yaşın altında olanlar ile altmış beş yaş ve üstü olan bireylerden hiçbir şekilde giriş bedeli alınmamaktadır. Bu müze hem hafta içi günlerinde hem de hafta sonu tatil günlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Haftanın her günü sabah saat 8 buçukta açılmakta ve akşam saat 8'e kadar ziyaretçi kabul etmektedir. Müzeye gelmek isteyen pek çok kişi için müze kart geçiyor mu konusu önemlidir. Bu müze, müze kartın kabul edildiği tarihi müzeler arasında bulunmaktadır. Ancak bu kart ile aynı müzeyi bir sene içerisinde yalnızca iki kez ziyaret edebilmeniz mümkündür.