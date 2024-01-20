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Giriş Tarihi: 20.1.2024 19:05 Son Güncelleme: 20.1.2024 20:03

Antalya sahillerinde 4 günde 5 ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde çürümeye yüz tutmuş kimliği belirsiz 2 ayrı erkek cesedi bulundu. Taşağıl Mahallesinden gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler, Taşağıl Mahallesi sınırlarında sahilde cesetle karşılaştı. Aynı saatlerde Kızılot’ta bulunan bir otelin sahilinde de bir ceset bulunduğu ihbarı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, üzerinde sadece ayakkabı ve şort olduğu değerlendirilen kıyafet bulunan çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya sahillerinde 4 günde 5 ceset bulundu

Cesetlerin denizden dalgalarla sahile çıktığı değerlendirilirken olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kimliği ve cinsiyetleri belirlenemeyen 2 cesedin, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi. Diğer taraftan, 3 gün önce yine dalgalar Çenger sahilinde ve Alanya sahilinde çürümüş vaziyette 2 ceset bulunmuştu.

5 CESET KIYIYA VURDU

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinin ardından şimdi de Serik İlçesi sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bugün öğle saatlerinde Manavgat sahillerinde bulunan 2 ceset ile birlikte Antalya'da son 4 günde sahilde bulunan ceset sayısı 5'e yükseldi Antalya sahillerindeki ilk ceset 17 Ocak'ta Manavgat ilçesinde Çenger Mahallesi'nde bulundu. Sahildeki başı ve bir kolu olmayan ceset bölgedeki 5 yıldızlı bir otelin çalışanları tarafından fark edildi. Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bu cesetten bir gün sonra 18 Ocak'ta ise Alanya ilçesinde sahilde 9-10 yaşlarındaki kıza ait olduğu değerlendirilen belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu. Konaklı Mahallesi'ndeki sahilde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptıkları kontrolün ardından ceset Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SERİK'TE 18 YAŞLARINDA KADIN CESEDİ BULUNDU

Sahilde bulunan son cesede ise bugün Serik ilçesi sahilinde rastlandı. Cesedin kentte 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde, çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Antalya sahillerinde 4 günde 5 ceset bulundu
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