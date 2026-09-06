Antalya Serik’te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile karadan yaklaşık 70 arazöz ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.
EKİPLERİ OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYOR
Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Komando birlikleri de bölgeye sevk edilerek güvenlik çalışmalarına destek veriyor.
AFAD ekipleri ise yangının gelişebilecek seyrine karşı bölgede hazır bekletiliyor. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alıyor.
SERİK KAYMAKAMI ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Yangına müdahale çalışmaları, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın yönetim merkezinde çalışmaları takip ederek ekiplerin sevk ve idaresini sağlıyor.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının kullanımının sona ermesi üzerine yangına müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor. Arazözler ve iş makineleriyle yangının ilerleyişinin önüne geçilmeye çalışılırken, orman işçileri de alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.