Antalya Serik’te orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile karadan yaklaşık 70 arazöz ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.