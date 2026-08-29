Antalya Serik’te otluk alanda yangın çıktı

Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Serik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, alevlerin çevredeki tarım alanları ve yapılara ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangında alevlerin yaklaştığı bir sera da yanma tehlikesi geçirdi.

BÖLGE HALKI DA ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde sera son anda alevlerden kurtarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör