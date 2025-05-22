Antalya ve Isparta’da 2 günde 4 kişi motosiklet kazasında can verdi

Kaza Eğirdir'e bağlı Sarıidris Beldesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Hüseyin Bulut'un kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki genç yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Muhammet Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Bulut ise ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammet Yavuz'un genç yaşta vefat etmesi ilçede üzüntü yarattı.

İKİ GÜNDE 4 KURBAN

Antalya ve Isparta'da 2 günde 4 kişinin motosiklet kazalarına kurban gitmesinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Durdurun bu kanı. Savaştan beter" diyerek sıcakların artması ile birlikte motosiklet kazalarının artığına dikkat çekti. 20 Mayıs tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış (24) ile beraberindeki Azeri uyruklu Medine Badirova (25) hayatını kaybetti. Kaza, Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Kazım Alış'ın kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki midibüse arkadan çarptı. İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri iki gencinde hayatını kaybettiği belirledi.

ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI

Alanya'da yine 20 Mayıs tarihinde Seki Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fatih Yüksel (45) hayatını kaybetti. Gazipaşa'dan Alanya istikametine ilerleyen Fatih Yüksel idaresindeki 59 PU 296 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yüksel, yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.