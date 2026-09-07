SON DAKİKA! Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Antalya ve Muğla’daki orman yangının enerjisi düşürüldü

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisinde 6 Eylül günü başlayan yangına ilk etapta 5 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale edilirken, karada ise 75 arazöz, 3 iş makinesi ve yaklaşık 450 personel ile yangın işçisi görev yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının çalışmaları sona ererken, yangına müdahale karadan yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde bölgede 150 arazöz, iş makinesi ve çeşitli müdahale araçları ile yaklaşık 600 personel gece boyunca alevler ile mücadele etti.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın bölgesinde alevlerle mücadele eden ekipler, zorlu arazi ve yoğun dumanla da mücadele ediyor. Söndürme çalışmaları sırasında bir orman işçisi yoğun dumandan etkilendi. Durumun fark edilmesinin ardından işçiye ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan orman işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

JANDARMA VE KOMANDOLARDAN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yangının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmalarını daha güvenli şekilde sürdürebilmesi amacıyla jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye sevk edilen komando birlikleri de güvenlik çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, yangın bölgesinde güvenliğin sağlanması, ekiplerin çalışmalarının aksamaması ve gerekli durumlarda alanın kontrol altında tutulması için görev yapıyor.

YÖNETİM MERKEZİNDEN MÜDAHALE EDİLİYOR

Serik Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki yangına müdahale çalışmaları, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın yönetim merkezinde çalışmaları yakından takip ediyor. Yetkililer, sahadaki ekiplerin sevk ve idaresini yönetim merkezinden koordine ederken, yangının seyri ve müdahale çalışmaları anlık olarak değerlendiriliyor.

İKİ YANGININDA ETRAFI ÇEVRİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Serik ve Muğla'nın Menteşe ilçelerinde çıkan yangının gece boyunca karadan sürdürülen müdahalede alevlerin etrafı çevrildiğini kaydetti..Yetkililer ve sahadaki ekipler, yangının kontrol altına açıkladı. Genel Müdürlük, "Menteşe ve Serik ilçelerindeki yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.