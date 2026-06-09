Antalya’da 12 yıllık sır perdesi aralandı: Yangında öldüğü sanılan Şeref Kocabıyık cinayetinde 4 gözaltı!

Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi'nde 25 Kasım 2014'te saat 22.00 sıralarında Şeref Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kulübede yapılan incelemede Şeref Kocabıyık'ın cansız bedeni bulundu. Polis, soruşturma kapsamında inşaatta çalışanların ifadelerine başvurdu.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı. Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.