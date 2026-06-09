Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 12 yıllık sır perdesi aralandı: Yangında öldüğü sanılan Şeref Kocabıyık cinayetinde 4 gözaltı!
Giriş Tarihi: 9.06.2026 11:15

Antalya'da 12 yıllık sır perdesi aralandı: Yangında öldüğü sanılan Şeref Kocabıyık cinayetinde 4 gözaltı!

Antalya Kepez’de 2014 yılında bir şantiye kulübesinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Şeref Kocabıyık’ın, kesici aletle öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Dosyanın 12 yıl sonra yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun izini süren ekipler, HTS ve baz kayıtlarının analiz edilmesi sonucu cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Antalya’da 12 yıllık sır perdesi aralandı: Yangında öldüğü sanılan Şeref Kocabıyık cinayetinde 4 gözaltı!
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Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi'nde 25 Kasım 2014'te saat 22.00 sıralarında Şeref Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kulübede yapılan incelemede Şeref Kocabıyık'ın cansız bedeni bulundu. Polis, soruşturma kapsamında inşaatta çalışanların ifadelerine başvurdu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı. Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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